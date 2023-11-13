Россиянам рассказали о мошеннической схеме при продаже подержанного авто

Мошенники придумали новую мошенническую схему при продаже автомобиля с пробегом. Злоумышленники предлагают привезти автомобиль на заказ и требуют предоплаты, рассказал «Газете.Ru» эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

Эксперт предупредила о всплеске мошенничества после начала сезона распродаж

Аферисты просят оплатить стоимость машины полностью либо внести задаток в размере 5-10%.

Если клиент соглашается внести предоплату, мошенники пытаются получить больше денег, предлагая кредиты, рассрочки и скидки. При этом они могут действовать под именем известных фирм, дилеров и популярных блогеров, предупредил собеседник.

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин ранее заявил, что в период распродаж мошенники используют несколько схем для обмана граждан.


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:АвтомобилиМошенники

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