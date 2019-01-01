Россиянам предложили расписать «стену» признаниями в любви

В День семьи, любви и верности по всей России запущена акция «Салют любви». Каждый россиянин может признаться в любви родным и близким, оставив своё послание на сайте стенапризнаний.рф.

Отмечается, что флешмоб будет действовать с 1 по 15 июля. Для участия нужно зайти на сайт, заполнить все поля формы, активировав её нажатием кнопки «Написать признание». К посланию нужно прикрепить фото или ссылку на видео и отметить галку о получении уведомлений о публикации.

Напомним, ранее оригинальным флешмобом отметил День российской конституции фотограф и дизайнер Денис Зайцев. В преддверие праздника он разработал серию оригинальных обложек для книг, призванных напомнить пассажирам подземки о 25-летии принятия основного закона страны. Автор идеи с друзьями проехался по Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям столичного метро и вручил желающим поучаствовать в акции обложки, а также устроил фотосессию.

