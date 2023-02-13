Россиянам посоветовали не рассчитывать на многократную шенгенскую визу

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) призвали граждан не надеяться на получение многократной шенгенской визы. Об этом сообщает ТАСС.

В РСТ подтвердили наличие ботов записи в визовые центры

В настоящее время документы на получение визы из 27 государств шенгенской зоны принимают лишь визовые центры Франции, Италии, Испании и ряда других стран Евросоюза, говорится в сообщении РСТ.

Визы на несколько лет дают редко, большинству россиян оформляют их на срок поездки или до 6 месяцев, рассказали в союзе туриндустрии.

Россияне в понедельник, 13 февраля, столкнулись с проблемами при выдаче шенгенских виз, отмечало издание «Коммерсант». Причиной стали боты, которые заняли все свободные слоты, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссия
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