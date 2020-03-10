Россиянам посоветовали не ездить в общественном транспорте в часы пик
Роспотребнадзор посоветовал россиянам избегать поездок в общественном транспорте в часы пик. В пресс-службе ведомства сообщили, что таким образом необходимо бороться с распространением коронавирусной инфекции, передает «Утро.ру».
Кроме того, в ведомстве призвали отказаться на время от посещения торговых центров, а также спортивных и других зрелищных мероприятий.
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали носить одноразовые медицинские маски и менять их каждые 2-3 часа, сообщает «ФедералПресс».
Нужно также избегать контактов с людьми с признаками простуды, чаще мыть руки и дезинфицировать гаджеты.
В пресс-центре НСН в ходе пресс-конференции на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?» член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый не исключил закрытие московского метрополитена из-за вируса.
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