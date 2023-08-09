Россиянам дали советы по обучению детей финансовой грамотности

Эксперт призвал родителей объяснить ребенку ценность денег и научить его управлять своими желаниями и потребностями. По его мнению, дети должны видеть, как взрослые оплачивают счета и откладывают средства.

«Расскажите ребенку, что деньги не являются вещью, которая просто «появляется» сама по себе. Это результат усердного труда», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Хорошими способами Леонов назвал вовлечение ребенка в планирование семейного бюджета и открытие детского банковского счета. Помочь могут и обучающие игры - «Монополия или The Game of Life, считает аналитик.

Также Леонов призвал рассказывать детям о свойствах кредитов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор вместо с правительством разрабатывает стратегию по повышению финансовой грамотности граждан, передает «Радиоточка НСН».

