Россиян ждет теплая и короткая зима
4 сентября 202312:32
В этом году зима будет короткой, сообщает агентство «КМВ Новости» со ссылкой на синоптиков.
Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими.
Из-за этого весна придет быстрее обычного.
Ранее ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишкове заявил, что осень в этом году России будет на один-три градуса теплее привычных показателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru