Россиян призвали не бояться уходить на больничный

Жителей России просят не переносить болезни на ногах и не бояться уходить на больничный. По словам депутата Госдумы Олега Шеина, все деньги им обязательно будут выплачены. Он подчеркнул, что на больничный лист наши соотечественники могут рассчитывать не только при болезни или травме. Его оформляют и во время долечивания сотрудника в санаторно-курортном учреждении. Кроме того, больничный можно оформить и в том случае, если заболел член семьи сотрудника, за которым необходим уход. Кроме того, он предусмотрен на случай беременности или карантина.

Добавим, первые три дня больничного оплатят из средств работодателя (страхователя). Последующие оплачивает Фонд социального страхования. Если стаж работника составил менее пяти лет, то выплаты ему составят 60% среднего заработка. На 80% среднего заработка позволит рассчитывать стаж от пяти до восьми лет. Отработавший более восьми лет получит на больничном 100% среднего заработка.