Россиян призвали не бояться уходить на больничный
Жителей России просят не переносить болезни на ногах и не бояться уходить на больничный. По словам депутата Госдумы Олега Шеина, все деньги им обязательно будут выплачены. Он подчеркнул, что на больничный лист наши соотечественники могут рассчитывать не только при болезни или травме. Его оформляют и во время долечивания сотрудника в санаторно-курортном учреждении. Кроме того, больничный можно оформить и в том случае, если заболел член семьи сотрудника, за которым необходим уход. Кроме того, он предусмотрен на случай беременности или карантина.
Добавим, первые три дня больничного оплатят из средств работодателя (страхователя). Последующие оплачивает Фонд социального страхования. Если стаж работника составил менее пяти лет, то выплаты ему составят 60% среднего заработка. На 80% среднего заработка позволит рассчитывать стаж от пяти до восьми лет. Отработавший более восьми лет получит на больничном 100% среднего заработка.
В июне НСН писала, что российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что эта сумма эквивалентна нескольким бюджетам российских регионов. Вице-премьер сделала акцент на том, что экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих граждан.
Напомним, в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России изменился порядок прохождения диспансеризации и профосмотров. По её словам, с 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно, а с 40 лет будет проводиться ежегодная диспансеризация. Скворцова добавила, что все эти мероприятия должны проходить в удобное для людей время, в том числе, по вечерам и в выходные дни, подчёркивает Ura.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ценность персональных данных граждан поставили в один ряд с водой и воздухом
- На северо-западе Москвы оцепили двор из-за возможного минирования
- В МИД России заявили об угрозе ядерной войны
- Названа стоимость персональных данных россиян
- Мамонов готовится к сложной операции на сердце