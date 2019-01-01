Россиян предупредили о похолодании в середине мая

Солнечная и жаркая погода в Европейской части России в середине мая закончится, заявили в Гидрометцентре. По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди.

Уже сегодня днем циклон близко подойдет к Москве, усилится ветер, возобновятся осадки. Как сообщает Москва 24, воздух днем не прогреется выше 20–22 градусов, при этом ночью возможно похолодание до семи градусов тепла. Синоптики не исключают, что на почве в эту ночь возможны заморозки, отмечает Life.ru.