Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий

На этой неделе Государственная дума поддержала законопроект об отмене льготной ставки НДС в размере 10 процентов для импортеров пальмового масла. Теперь им придется платить по ставке в 20 процентов, сообщает RT.

Авторы инициативы указывали на многочисленные жалобы, связанные с качеством продуктов с добавлением пальмового масла.

Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.

