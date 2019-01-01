Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий
Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло кондитерские изделия в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, пишут «Известия».
Опрошенные изданием представители рынка заявили, что пальмовое масло используется для приготовления маргарина и спреда, которые, в свою очередь, используются для приготовления сладостей.
На этой неделе Государственная дума поддержала законопроект об отмене льготной ставки НДС в размере 10 процентов для импортеров пальмового масла. Теперь им придется платить по ставке в 20 процентов, сообщает RT.
Авторы инициативы указывали на многочисленные жалобы, связанные с качеством продуктов с добавлением пальмового масла.
Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
- Кличко в прямом эфире запутался в трех словах
- В США назвали «российским вмешательством» дискуссии о пицце с ананасом в интернете
- Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским
- Автоэксперт рассказал, почему в кризис выгодно строить в России автозаводы