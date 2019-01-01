Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий

Из-за отмены льготной ставки НДС на пальмовое масло кондитерские изделия в ближайшие полгода подорожают на пять-семь процентов, пишут «Известия».

Опрошенные изданием представители рынка заявили, что пальмовое масло используется для приготовления маргарина и спреда, которые, в свою очередь, используются для приготовления сладостей.

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На этой неделе Государственная дума поддержала законопроект об отмене льготной ставки НДС в размере 10 процентов для импортеров пальмового масла. Теперь им придется платить по ставке в 20 процентов, сообщает RT.

Авторы инициативы указывали на многочисленные жалобы, связанные с качеством продуктов с добавлением пальмового масла.

Ранее врач-диетолог в интервью НСН призвала россиян сократить потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.

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