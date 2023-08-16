Россиян предложили штрафовать за фото и видео с последствиями атак ВСУ

По его словам, за соответствующие публикации в соцсетях для граждан предлагают ввести штраф до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа будет увеличен.

Константинов отметил, что благодаря подобной информации Украина сможет получать необходимые данные.

«Не нужно посылать десятки шпионов, а нужно просто посадить аналитиков, которые будут пересматривать социальные сети и выискивать те детали, по которым можно сложить все пазлы того, что происходит», - подчеркнул он, добавив, что инициатива крымских депутатов уже получила поддержку в комитете Госдумы по обороне.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что граждане, публикующие кадры военных, стратегических объектов, оборонных систем, результатов террористических атак становятся «вольными или невольными пособниками» противника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

