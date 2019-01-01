Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира

За последние десять лет жители России получили возможность посещать в безвизовом режиме в два раза больше стран. Это следует из анализа, проведённого консалтинговой компанией Henley & Partners. Она, к слову, публикует очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз.

Согласно имеющимся данным, наша страна занимает в списке 51-ю строчку. Сегодня без визы граждане России могут посетить 116 стран. В 2009 году число стран составляло 60.

Аналитики отмечают, что больше всего стран без виз могут посетить граждане Японии и Сингапура – 189 государств. В 187 странах могут побывать жители Германии, Финляндии и Южной Кореи, а в 186 — Дании, Люксембурга и Италии, отмечает RT.