Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира
За последние десять лет жители России получили возможность посещать в безвизовом режиме в два раза больше стран. Это следует из анализа, проведённого консалтинговой компанией Henley & Partners. Она, к слову, публикует очередной Индекс паспортов мира, оценивающий их по тому, сколько стран их обладатели могут посещать без виз.
Согласно имеющимся данным, наша страна занимает в списке 51-ю строчку. Сегодня без визы граждане России могут посетить 116 стран. В 2009 году число стран составляло 60.
Аналитики отмечают, что больше всего стран без виз могут посетить граждане Японии и Сингапура – 189 государств. В 187 странах могут побывать жители Германии, Финляндии и Южной Кореи, а в 186 — Дании, Люксембурга и Италии, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для россиян намерено проработать правительство Японии. Тема перехода на частичный безвизовый режим обсуждается уже давно. Так, в июле прошлого года глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал в беседе с НСН о шагах, которые уже сделаны странами в этом направлении и некоторых разногласиях их взглядов на этот вопрос.
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