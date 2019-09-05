Россия вплотную приблизилась к продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что законопроект о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца 2019 года, сообщает телеканал «360».
Скворцова отметила, что документ уже подготовлен и должен поступить на рассмотрение парламента. При этом подчеркнула, что повышение возрастной планки при покупке алкоголя поддерживают 70 процентов граждан России.
Инициативу также одобрили Совет Федерации, Госдума, МВД и другие ведомства. Министр добавила, что формирование органов человека продолжается до 20-летнего возраста, поэтому очень важно оградить молодых людей от крепкого алкоголя, сообщает Ura.ru.
Также глава Минздрава в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявила, что она категорически не поддерживает дистанционную продажу алкоголя. По ее словам, в этом случае все законодательные ограничения будут попросту нивелированы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Скворцова назвала условия введения четырехдневной рабочей недели
- В здание ФСБ в Москве пришла женщина с гранатой
- Греф призвал спасти детей отменой школьных экзаменов
- В России решили создать систему учета интернет-пользователей
- Мировые новости на завтрак: В США оправдали экс-советника Обамы по «делу РФ»