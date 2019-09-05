Россия вплотную приблизилась к продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что законопроект о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца 2019 года, сообщает телеканал «360».

Скворцова отметила, что документ уже подготовлен и должен поступить на рассмотрение парламента. При этом подчеркнула, что повышение возрастной планки при покупке алкоголя поддерживают 70 процентов граждан России.