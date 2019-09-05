Россия вплотную приблизилась к продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что законопроект о продаже алкоголя с 21 года может быть принят до конца 2019 года, сообщает телеканал «360».

Скворцова отметила, что документ уже подготовлен и должен поступить на рассмотрение парламента. При этом подчеркнула, что повышение возрастной планки при покупке алкоголя поддерживают 70 процентов граждан России.

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Инициативу также одобрили Совет Федерации, Госдума, МВД и другие ведомства. Министр добавила, что формирование органов человека продолжается до 20-летнего возраста, поэтому очень важно оградить молодых людей от крепкого алкоголя, сообщает Ura.ru.

Также глава Минздрава в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявила, что она категорически не поддерживает дистанционную продажу алкоголя. По ее словам, в этом случае все законодательные ограничения будут попросту нивелированы.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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