Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Также он сообщил, что Россия с конца мая увеличит количество прямых чартерных рейсов на Кубу. Количество прямых чартерных рейсов будет увеличено из-за большой популярности у российских туристов данного направления.

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Как сообщалось ранее, Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году.

Ранее Владимир Путин также подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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