Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Также он сообщил, что Россия с конца мая увеличит количество прямых чартерных рейсов на Кубу. Количество прямых чартерных рейсов будет увеличено из-за большой популярности у российских туристов данного направления.
Как сообщалось ранее, Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году.
Ранее Владимир Путин также подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям разрешается осуществлять пассажирские воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории России на территорию Грузии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
- Один человек пострадал из-за обстрела Белгородской области
- Путин: Противники пытаются создать миграционные проблемы в России
- Путин назвал противников России недоумками
- Минобороны: нанесены удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ
- Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Роспотребнадзор: превышений радиационного фона в России не зафиксировано
- Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО
- Эрдоган объяснил согласие России продлить зерновую сделку
- Телеграм: Иран приблизили, Patriot сломали, а Зазу украли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru