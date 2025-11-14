Россия перевела почти €5 миллионов получателям пенсий в Латвии и Эстонии

Социальный фонд России сообщил о перечислении пенсионных выплат за четвертый квартал 2025 года жителям Латвии и Эстонии. Общая сумма перевода составила почти 5 миллионов евро.

По данным ведомства, в Латвию направлено 4,1 миллиона евро для 9,2 тысячи российских пенсионеров. В Эстонию перечислено 801,1 тысячи евро, которые должны получить 3,9 тысячи получателей. Выплаты в эти страны были возобновлены в августе после блокировки, вызванной санкционными ограничениями.