Россия перевела почти €5 миллионов получателям пенсий в Латвии и Эстонии
Социальный фонд России сообщил о перечислении пенсионных выплат за четвертый квартал 2025 года жителям Латвии и Эстонии. Общая сумма перевода составила почти 5 миллионов евро.
По данным ведомства, в Латвию направлено 4,1 миллиона евро для 9,2 тысячи российских пенсионеров. В Эстонию перечислено 801,1 тысячи евро, которые должны получить 3,9 тысячи получателей. Выплаты в эти страны были возобновлены в августе после блокировки, вызванной санкционными ограничениями.
Переводы осуществляются раз в квартал и проходят через иностранные пенсионные ведомства. Средства зачисляются на личные счета граждан в зарубежных банках и возможны только при согласии принимающей стороны на проведение таких операций.
В ведомстве отметили, что Россия выполняет свои обязательства по зарубежным выплатам, однако санкции, введенные недружественными государствами, продолжают создавать препятствия для своевременной доставки средств, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru