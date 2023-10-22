Россия открывает двери. Стать гражданином РФ становится проще

Проживающие в России иностранцы, чьи прямые родственники жили в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин, законопроект размещен в базе данных палаты.



В пояснительной записке к документу отмечается, что получить российское гражданство в упрощенном порядке могут постоянно живущие в РФ граждане других стран, родственники которых по прямой восходящей линии постоянно проживали «в границах современной России». Этой категории лиц необходимо иметь вид на жительство. При этом действующий закон «О правовом положении иностранных граждан» не предусматривает для них упрощенного получения ВНЖ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.