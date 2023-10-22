Россия открывает двери. Стать гражданином РФ становится проще
В России упрощается порядок получения гражданства, но эксперты его по-прежнему критикуют.
Около 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства с начала 2023 года, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.Об этом информирует РИА Новости 22 октября.
Одновременно за границей за первые девять месяцев 2023 года 15,1 тыс. человек приняли российское гражданство. Большинство из них – дети, рожденные в смешанных браках.
Еще 12,5 тыс. детей получили подтверждение российского гражданства в отечественных загранучреждениях.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что в России очень трудно получить гражданство законопослушному человеку.
«Что бы я поменял? У нас не существует нормального, понятного законного механизма получения российского гражданства для добропорядочного человека. У нас можно получить гражданство через фиктивный брак, по окончании вуза, если есть близкие родственники… А ко мне приходит человек и говорит: «Я в России 12 лет, каждый год оформляю патент, вот у меня чеки, ни одного нарушения нет – как мне получить гражданство?» И мы ему говорим: «никак, жди....» И это как-то стыдно! Хорошо сейчас по новому закону человек, который сколько-то времени прожил в России, может на что-то претендовать. Сейчас этого нет вообще! А это шаг цивилизационный», - посетовал собеседник НСН.
Проживающие в России иностранцы, чьи прямые родственники жили в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Константин Затулин, законопроект размещен в базе данных палаты.
В пояснительной записке к документу отмечается, что получить российское гражданство в упрощенном порядке могут постоянно живущие в РФ граждане других стран, родственники которых по прямой восходящей линии постоянно проживали «в границах современной России». Этой категории лиц необходимо иметь вид на жительство. При этом действующий закон «О правовом положении иностранных граждан» не предусматривает для них упрощенного получения ВНЖ.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие в период проведения спецоперации контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт об иностранных гражданах, заключивших контракт не только с российской армией, но и с воинскими формированиями сроком на один год.
Отмечается, что российское гражданство в упрощённом порядке также смогут получить родители, супруги и дети (в том числе усыновлённые) заключивших контракт иностранцев.
Российские власти упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи ... предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», — приводит слова Волк РИА Новости.
Ранее стало известно, что граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, живущие на территории России, могут вновь получить право на упрощенное получение гражданства РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на поправку в закон «О гражданстве».
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