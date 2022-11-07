Россия не откажется от «зеленых» финансов на фоне санкций

«Зеленая» повестка главенствует на мировых финансовых рынках. Правительства поощряют инвестиции в устойчивые и экологичные компании и проекты — в результате бизнес, вредящий окружающей среде, оказывается в невыгодных конкурентных условиях. Эта модель опирается на так называемые «зеленые» финансовые инструменты.

По своей механике «зеленые» облигации ничем не отличаются от обычных. Бывают случаи, когда организация, реализующая «зеленый» проект, не может или не хочет выходить на публичный фондовый рынок. В этом случае они могут привлекать в банках «зеленые» кредиты — заемщик по такому кредиту несет обязательства направлять выданные средства на финансирование или рефинансирование «зеленых» проектов.

При этом выпуск «зеленых» облигаций дает эмитентам значительные привилегии. Во-первых, это улучшает имидж, во-вторых, обеспечивает приток экологически и социально ответственных инвесторов. Но главное — позволяет привлекать ресурсы для экопроектов на выгодных условиях.

Популярность «зеленых» кредитов основана на том же принципе: банки выдают их на более выгодных условиях, тем самым стимулируя как реализацию экологических проектов, так и экологизацию деятельности заемщиков в целом.

Первые российские «зеленые» бонды эмитировала в декабре 2018 года компания «Ресурсосбережение ХМАО». Объем выпуска составил 1,1 миллиарда рублей, средства привлекались на создание межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и переработки твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Первой же российской компанией, которой удалось разместить «зеленые» облигации на внешнем рынке, стало ОАО «РЖД» в мае 2019-го.

Активно развивается и отечественный рынок «зеленого» кредитования. Примеры экологических продуктов есть у многих крупных российских банков. Крупнейшим игроком на этой арене стал Сбер — по итогу 2021-го объем его «зеленых» кредитов составлял 300 миллиардов рублей. Среди конкретных кейсов — кредит для АФК «Система» с учетом ESG-обязательств, ставка по которому зависит от экологической политики компании и темпов внедрения принципов ответственности в ее инвестиционный процесс и бизнес-модель.

Объем российского рынка «зеленого» финансирования за 2020–2023 годы составит 3 триллиона рублей — с таким прогнозом в августе 2020 года выступил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Возможно, с учетом условий, которые сложились в 2022 году, таких цифр в полном объеме достичь не получится — однако развиваться российские «зеленые» финансы не перестали.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/dengi-spasayushchie-klimat









Партнерский материал

