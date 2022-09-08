Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий

Россия и Луганская народная республика (ЛНР) намерены развивать сотрудничество в научной сфере и взаимно признать ученые степени и звания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соответствующий документ, сообщает пресс-служба кабмина.

Чернышов пообещал интеграцию Донбасса в образовательное пространство России

Проект соглашения уже согласован с МИД России и предварительно проработан с представителями ЛНР, пишет RT.

«На данный момент признание ученых степеней и званий Луганской Народной Республики требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что откроет возможность для совместной работы научных кадров России и ЛНР и повысит мобильность ученых», — отметили в правительстве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ОбразованиеЛНРУченыеМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры