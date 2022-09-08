Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий
Россия и Луганская народная республика (ЛНР) намерены развивать сотрудничество в научной сфере и взаимно признать ученые степени и звания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки подписать соответствующий документ, сообщает пресс-служба кабмина.
Проект соглашения уже согласован с МИД России и предварительно проработан с представителями ЛНР, пишет RT.
«На данный момент признание ученых степеней и званий Луганской Народной Республики требует проведения экспертизы Минобрнауки. Подписание соглашения позволит признавать их автоматически, что откроет возможность для совместной работы научных кадров России и ЛНР и повысит мобильность ученых», — отметили в правительстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании ученых степеней и званий
- В Минэкономразвития спрогнозировали падение ВВП по итогам года менее чем на 3%
- СМИ: США передали Украине управляемые снаряды Excalibur
- Власти Купянска объявили эвакуацию женщин и детей из-за обстрелов ВСУ
- Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
- СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции
- В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической
- Нейросеть описала три варианта прохождения текущей волны COVID в России
- Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20
- Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru