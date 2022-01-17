Российское общество «Знание» подвело первые итоги «перезагрузки»
Российское общество «Знание» подвело итоги перезагрузки старейшей просветительской организации страны в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба общества.
Президент Владимир Путин в апрельском Послании Федеральному Собранию указал на необходимость перезапуска «Знания» на современной цифровой платформе. Уже в мае на съезде общества утвердили новый руководящий состав и определили дальнейшие векторы деятельности организации.
«За 8 месяцев общество "Знание" провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его интеграции на всевозможные цифровые платформы, организации просветительских проектов и мероприятий в новых молодежных форматах по всей России», — отмечается в сообщении.
В частности, в 2021 году «Знание» провело более 500 мероприятий, 15 тысяч лекций, очные мероприятия в 76 регионах России, привлекло более 7 тысяч лекторов. Кроме того, общество создало 30 000 минут просветительского контента о науке, технологиях, космосе, культуре и искусству, истории, медицине и по многим другим темам.
Также Российское общество «Знание» в 2021 году получило несколько авторитетных премий. Так, марафоны «Новое Знание» стали обладателем гран-при крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA. Кроме того, марафоны признали «Лучшим проектом в поддержку обеспечения всеохватного справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Также общество «Знание» стало в 2021 году лауреатом премии Russian Creative Awards как образовательный проект в сфере креативных индустрий.
По данным совместного исследования общества и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в конце ноября 2021 года, о просветительских проектах «Знания» известно 35% российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Трансляции просветительского контента общества «Знания» набрали свыше 320 млн просмотров и более 9 млн лайков и репостов в социальных сетях.
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