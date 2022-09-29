Российское движение детей и молодежи будет получать 21 млрд рублей ежегодно
Президент России Владимир Путин поручил выделять 21,35 миллиарда рублей ежегодно Общероссийскому движению детей и молодежи, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что средства начнут выделять из федерального бюджета с 2023 года.
Также каждый год Минпросвещения России будет выделяться 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение программы «Орлята России».
14 июля Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- США призвали не сотрудничать с признавшими итоги референдумов странами
- Автобусное сообщение Самары и Тольятти с Уральском приостановлено
- Косачев: Россия может обратиться в суд ООН после ЧП на «Северных потоках»
- Российское движение детей и молодежи будет получать 21 млрд рублей ежегодно
- Посольство Италии рекомендовало соотечественникам покинуть Россию
- Брюс Уиллис продал права на своего Deepfake-«близнеца»
- Поселок в Курской области остался без света и воды после обстрела
- СМИ: Евросоюз захотел лишить российских силовиков без средств подавления беспорядков
- Польша приняла резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам
- СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru