Российское движение детей и молодежи будет получать 21 млрд рублей ежегодно

Президент России Владимир Путин поручил выделять 21,35 миллиарда рублей ежегодно Общероссийскому движению детей и молодежи, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что средства начнут выделять из федерального бюджета с 2023 года.

«Препятствий нет»: Останина о создании TikTok-дома пионерии

Также каждый год Минпросвещения России будет выделяться 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение программы «Орлята России».

14 июля Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетМолодежьДвижениеДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры