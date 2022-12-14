Российским ТЦ рекомендовали усилить меры безопасности

Собственникам ТЦ в России поручено модернизировать всю охранную систему. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник в одном из региональных МВД.

В Госдуме призвали усилить контроль за пожарной безопасностью в ТЦ

Собеседник агентства уточнил, что рекомендации касаются охранников на входе, систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, досмотра посетителей. Это связано с растущей террористической угрозой, а также слабой готовностью коммерческих объектов к подобным инцидентам.

Директор одного из крупных ТЦ заявил, что в условиях экономического кризиса охранять объекты стало всё сложнее и дороже, поэтому часто можно встретить всего лишь охранника-пенсионера. Что касается усиления безопасности, то этот вопрос, как правило, поднимается только после каких-либо происшествий.

«Когда где-то что-то случается, то начинается кампания — работают охранники, проводят досмотры подозрительных покупателей у входа. Но затем всё, как правило, стихает — в режиме повышенной готовности невозможно работать постоянно», - отметил бизнесмен.

Ранее в Следственном комитете заявили о задержании прораба и сварщика, подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, сообщает RT.

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ФОТО: Компания MR Group
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