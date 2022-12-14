Российским ТЦ рекомендовали усилить меры безопасности
Собственникам ТЦ в России поручено модернизировать всю охранную систему. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник в одном из региональных МВД.
Собеседник агентства уточнил, что рекомендации касаются охранников на входе, систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, досмотра посетителей. Это связано с растущей террористической угрозой, а также слабой готовностью коммерческих объектов к подобным инцидентам.
Директор одного из крупных ТЦ заявил, что в условиях экономического кризиса охранять объекты стало всё сложнее и дороже, поэтому часто можно встретить всего лишь охранника-пенсионера. Что касается усиления безопасности, то этот вопрос, как правило, поднимается только после каких-либо происшествий.
«Когда где-то что-то случается, то начинается кампания — работают охранники, проводят досмотры подозрительных покупателей у входа. Но затем всё, как правило, стихает — в режиме повышенной готовности невозможно работать постоянно», - отметил бизнесмен.
Ранее в Следственном комитете заявили о задержании прораба и сварщика, подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты
- Путин сделал прививку от гриппа
- «Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай
- В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
- Компания Sminex купила девелопера «Интеко»
- СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
- Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
- СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
- Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО
- СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru