Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы

Также судьям разрешили обсуждать в подкастах юридические вопросы, выступать с публичными докладами, принимать участие в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях.

В заключении комиссии говорится, что размещение написанных судьями статей на правовые темы на Яндексе или в Telegram «ничем не отличается от опубликования тех же текстов в научно-практических журналах, включая электронные».

«Это отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов», - отмечается в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты российских судей увеличатся в 1,055 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

