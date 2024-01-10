Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы
Комиссия по этике Совета судей РФ разрешила судьям вести свои и публиковаться в чужих Telegram-каналах, сообщает РИА Новости.
Также судьям разрешили обсуждать в подкастах юридические вопросы, выступать с публичными докладами, принимать участие в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях.
В заключении комиссии говорится, что размещение написанных судьями статей на правовые темы на Яндексе или в Telegram «ничем не отличается от опубликования тех же текстов в научно-практических журналах, включая электронные».
«Это отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов», - отмечается в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты российских судей увеличатся в 1,055 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru