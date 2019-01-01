Российский кинопрокат возглавил фильм «Миллиард»

Российский прокат, по итогам прошедших выходных, возглавил комедийный боевик отечественного производства – «Миллиард». Он вышел на экраны 18 апреля и за уик-энд собрал почти 176 миллионов рублей. Такие данные приводит портала kinobusiness.com. На второй строчке по итогам выходных обосновалась американская мелодрама «После». Замыкает тройку лидеров фильм ужасов «Проклятие плачущей».

Напомним, ранее стало известно, что за 5 лет – с 2012 по 2017 годы – государственный Фонд кино, подведомственный министерству культуры, профинансировал 160 фильмов. Однако, по данным издания «Проект», в прокате окупились только 19 из них. Среди них «Движение вверх», «Лед», «Сталинград», «Елки 3». Отмечается, что самым убыточным за эти годы оказался фильм Алексея Учителя «Матильда». От фонда картина получила 280 миллионов рублей, ее общий бюджет составил 1,5 миллиарда. При этом в прокате удалось собрать только 537 миллионов рублей.

В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров, обсуждая с НСН эту статистику, отметил, что сильно сомневается в правильности озвученных цифр.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил с 2019 года увеличить на 1 млрд рублей размер субсидии на поддержку отечественного кино, подчёркивает RT.

