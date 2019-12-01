Российский бал выпускников «Алые паруса» признан лучшим праздником в мире

1 декабря 201908:00

Праздник для выпускников «Алые паруса», который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге, получил гран-при конкурса Best Event Awards World. Об этом информирует «5 канал».

Также праздник «Алые паруса» назван «Лучшим музыкальным событием». Торжеству досталась победа и в номинации «Лучшее агентство в сфере организации праздников». Награды вручались всего в 23 номинациях.

При определении победителей жюри руководствовалось креативностью идеи, технологическими инновациями, вовлеченностью участников мероприятия, атмосферой, методами и инструментами воздействия, безупречностью исполнения программы и другими критериями отбора.

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Напомним, выпускной бал «Алые паруса» отмечался в Ленинграде с 1969 года по 1979 год и был возрожден в 2005 году по предложения президента России Владимира Путина. В 2019 году его участниками стали 1,4 миллиона человек, установив рекорд посещений за все годы существования.

Ранее НСН писала о том, что в Москве выпускные вечера в 2020 году впервые пройдут в «Лужниках».

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ФОТО: http://parusaspb.ru/
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