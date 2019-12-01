Российский бал выпускников «Алые паруса» признан лучшим праздником в мире
Праздник для выпускников «Алые паруса», который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге, получил гран-при конкурса Best Event Awards World. Об этом информирует «5 канал».
Также праздник «Алые паруса» назван «Лучшим музыкальным событием». Торжеству досталась победа и в номинации «Лучшее агентство в сфере организации праздников». Награды вручались всего в 23 номинациях.
При определении победителей жюри руководствовалось креативностью идеи, технологическими инновациями, вовлеченностью участников мероприятия, атмосферой, методами и инструментами воздействия, безупречностью исполнения программы и другими критериями отбора.
Напомним, выпускной бал «Алые паруса» отмечался в Ленинграде с 1969 года по 1979 год и был возрожден в 2005 году по предложения президента России Владимира Путина. В 2019 году его участниками стали 1,4 миллиона человек, установив рекорд посещений за все годы существования.
Ранее НСН писала о том, что в Москве выпускные вечера в 2020 году впервые пройдут в «Лужниках».
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