Российский бал выпускников «Алые паруса» признан лучшим праздником в мире

Праздник для выпускников «Алые паруса», который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге, получил гран-при конкурса Best Event Awards World. Об этом информирует «5 канал».

Также праздник «Алые паруса» назван «Лучшим музыкальным событием». Торжеству досталась победа и в номинации «Лучшее агентство в сфере организации праздников». Награды вручались всего в 23 номинациях.

При определении победителей жюри руководствовалось креативностью идеи, технологическими инновациями, вовлеченностью участников мероприятия, атмосферой, методами и инструментами воздействия, безупречностью исполнения программы и другими критериями отбора.