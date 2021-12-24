Российский актер назвал Москвку «не русским городом»

Горевой перечислил свои любимые города. В список попали Москва, Нью-Йорк, Берлин и Лондон. Актёр отмети, что «Нью-Йорк — это не американский город, Берлин — не немецкий, Москва — не русский. Это марсианские города». Горевой объяснил, что в столицах проживает много людей разных национальностей. «В любое время в любом из этих городов можно найти, что пожелаешь, если приложишь усилия, талант и фантазию», — заключил актер.

Ранее сервис «Яндекс. Пробки» сообщил о девятибальных пробках в столице. Особенная загруженность наблюдается в пределах Садового кольца.

