Российский актер назвал Москвку «не русским городом»

Столицы некоторых государств не отражают культуру своей страны. Таким мнением поделился российский актер театра и кино Михаил Горевой в беседе с изданием «Москвич Mag».

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Горевой перечислил свои любимые города. В список попали Москва, Нью-Йорк, Берлин и Лондон. Актёр отмети, что «Нью-Йорк — это не американский город, Берлин — не немецкий, Москва — не русский. Это марсианские города». Горевой объяснил, что в столицах проживает много людей разных национальностей. «В любое время в любом из этих городов можно найти, что пожелаешь, если приложишь усилия, талант и фантазию», — заключил актер.

Ранее сервис «Яндекс. Пробки» сообщил о девятибальных пробках в столице. Особенная загруженность наблюдается в пределах Садового кольца.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Москва
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