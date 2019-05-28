Общество

Российских школьников начнут учить основам ЗОЖ

28 мая12:43

В российских школах к 2020 году могут появиться программы по ЗОЖ. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщают «Известия».

По её словам, в ведомстве торопятся и хотят ввести обучение здоровому образу жизни уже в будущем году. В рамках программы ЗОЖ у школьников появятся специальные дневники и соответствующая литература, пишет РИА ФАН.

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Предполагается, что программы будут ориентированы на разные возрастные группы детей. Отпрысков от трёх до шести лет планируется обучать личной гигиене, детей постарше — регулированию состояния здоровья, а старшеклассников — базовым навыкам оказания первой медицинской помощи, отмечает «Газета.ру».

Ранее Минздрав РФ выпустил приказ о новых правилах обязательного медицинского страхования, которые усилят профилактическую работу поликлиник. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
ТЕГИ:ЗожШколаМинздрав