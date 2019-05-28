Российских школьников начнут учить основам ЗОЖ

В российских школах к 2020 году могут появиться программы по ЗОЖ. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщают «Известия».

По её словам, в ведомстве торопятся и хотят ввести обучение здоровому образу жизни уже в будущем году. В рамках программы ЗОЖ у школьников появятся специальные дневники и соответствующая литература, пишет РИА ФАН.