Российских школьников бесплатно подготовят к олимпиадам по программированию

В программу подготовки входят изучение алгоритмов разного уровня и разбор решений олимпиадных задач. Отмечается, что при наличии диплома таких олимпиад можно будет поступить в вуз без вступительных экзаменов.

«Курс состоит из пяти параллелей, отличающихся по уровням сложности — без привязки к школьной программе и классам обучения», - указали в «Академии Яндекса».

Желающие могут подать заявку и пройти вступительные испытания на сайте «Академии Яндекса» до 10 сентября, старт занятий 16 сентября.

