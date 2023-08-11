Российских школьников бесплатно подготовят к олимпиадам по программированию
Школьники 6–11-х классов российских школ смогут бесплатно подготовиться к олимпиадам по программированию, сообщает «Академия Яндекса».
В программу подготовки входят изучение алгоритмов разного уровня и разбор решений олимпиадных задач. Отмечается, что при наличии диплома таких олимпиад можно будет поступить в вуз без вступительных экзаменов.
«Курс состоит из пяти параллелей, отличающихся по уровням сложности — без привязки к школьной программе и классам обучения», - указали в «Академии Яндекса».
Желающие могут подать заявку и пройти вступительные испытания на сайте «Академии Яндекса» до 10 сентября, старт занятий 16 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru