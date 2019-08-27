Российских исследователей эвакуировали на вертолете из Перу
Трех российских ученых в составе международной экспедиции гляциологов в Перу эвакуировали в срочном режиме на вертолете правоохранительных органов. Необходимость в спешном прекращении исследовательских работ была вызвана недопониманием со стороны местного населения, сообщает пресс-служба Института географии РАН.
Перуанцы посчитали, что власти разрешили добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран, где работали участники экспедиции. Уже после эвакуации ученых, местные жители заблокировали спуск носильщикам экспедиции и горным гидам. Разрешить ситуацию удалось после вмешательства вооруженных сотрудников полиции и продолжительных переговоров с общинами.
Участники международной экспедиции позднее завершили исследования, которые помогут понять, каким был климат тропиков в Южной Америке в предыдущие 20 тысяч лет.
Ранее НСН писала об опасных значениях уровня воды в Амуре. В связи с этим спасателя была начата операция по эвакуации жителей, а также животных из районов Комсомольска-на-Амуре.
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