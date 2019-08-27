Российских исследователей эвакуировали на вертолете из Перу

Перуанцы посчитали, что власти разрешили добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран, где работали участники экспедиции. Уже после эвакуации ученых, местные жители заблокировали спуск носильщикам экспедиции и горным гидам. Разрешить ситуацию удалось после вмешательства вооруженных сотрудников полиции и продолжительных переговоров с общинами.

Участники международной экспедиции позднее завершили исследования, которые помогут понять, каким был климат тропиков в Южной Америке в предыдущие 20 тысяч лет.

Ранее НСН писала об опасных значениях уровня воды в Амуре. В связи с этим спасателя была начата операция по эвакуации жителей, а также животных из районов Комсомольска-на-Амуре.



