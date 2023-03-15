Российские предприятия оптической отрасли оснастят системами допуска

Холдинг «Швабе» и Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны (НИЦ ТСО, входит в «СИБЕР») Госкорпорации Ростех обеспечат предприятия оптико-электронной промышленности системами допуска.



Соглашение о сотрудничестве подписано на полях выставки «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.



В ближайшее время ряд предприятий «Швабе» оснастят досмотровым и антитеррористическим оборудованием. Также планируется установить рентгенотелевизионные системы.



«Благодаря объединению ресурсов и технологий на наших производственных площадках будет модернизирована инфраструктура контрольно-пропускного режима», - заявил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Лев Борисов.



Он отметил, что заводы будут оснащены обновленной защитой на высоком уровне.



В свою очередь гендиректор НИЦ ТСО Александр Самойлович отметил важность реализации совместного проекта с «Швабе».



«Отрадно, что появляется все больше российских разработчиков и производителей перспективного оборудования в области ИТСО», - сказал Самойлович.



Холдинг «Швабе» в этом году представляют Красногорский завод им. С. А. Зверева, Государственный научный центр РФ НПО «Орион» и Новосибирский приборостроительный завод. С деловой программой участвуют представители Загорского оптико-механического завода.

