Российские предприятия оптической отрасли оснастят системами допуска
Холдинг «Швабе» и Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны (НИЦ ТСО, входит в «СИБЕР») Госкорпорации Ростех обеспечат предприятия оптико-электронной промышленности системами допуска.
Соглашение о сотрудничестве подписано на полях выставки «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.
В ближайшее время ряд предприятий «Швабе» оснастят досмотровым и антитеррористическим оборудованием. Также планируется установить рентгенотелевизионные системы.
«Благодаря объединению ресурсов и технологий на наших производственных площадках будет модернизирована инфраструктура контрольно-пропускного режима», - заявил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Лев Борисов.
Он отметил, что заводы будут оснащены обновленной защитой на высоком уровне.
В свою очередь гендиректор НИЦ ТСО Александр Самойлович отметил важность реализации совместного проекта с «Швабе».
«Отрадно, что появляется все больше российских разработчиков и производителей перспективного оборудования в области ИТСО», - сказал Самойлович.
Холдинг «Швабе» в этом году представляют Красногорский завод им. С. А. Зверева, Государственный научный центр РФ НПО «Орион» и Новосибирский приборостроительный завод. С деловой программой участвуют представители Загорского оптико-механического завода.
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