России предсказали кредитный кризис

«С этой управленческой командой ничего не изменится. По поводу закредитованности: за последние 1,5 года долги россиян перед банками выросли на 4,5 триллиона рублей — это более чем 37%, примерно с 13 триллионов рублей в начале 2018 года до 17,5 триллионов рублей сегодня. Модель поведения населения понятна — если “денег нет, вы держитесь”, и “государство вас рожать не просило”, то в принципе ничего не остаётся, кроме как влезать в долги. Это, безусловно, чистый вычет по платежам из реальных располагаемых доходов. И, с моей точки зрения, мы в ближайшие 1,5 лет столкнёмся с мощным кредитным кризисом, потому что платить по долгам уже не возможно», — заключил Жуковский.

Напомним, Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. При этом, по его словам, рост доходов населения в 2020 году по-прежнему ожидается на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.



