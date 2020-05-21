России грозит взрыв заболеваемости раком в запущенных стадиях

В России предстоящей осенью может произойти взрывной рост заболеваемости раком и увеличение числа пациентов в тяжёлом состоянии. Об этом рассказа заведующий отделением онкоколопроктологии в Московской городской онкологической больнице №62 Илья Черниковский, пишут Известия. По его словам, это может стать итогом перепрофилирования стационаров под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

Специалист рассказал, что в северо-западном округе столицы два из трёх медучреждений, которые специализируются на лечении рака прямой кишки, были перепрофилированы под приём пациентов с COVID-19, отмечает RT. Медик уверен, что такие медучреждения не стоило трогать – необходимо было оставить их работу в прежнем режиме для того, чтобы больные получали качественную помощь.

Как отметил Илья Черниковский, осенью, когда многие вернутся с дач, и ожидается взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. Также, по его словам, вырастет нагрузка на специализированные медицинские учреждения.