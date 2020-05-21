России грозит взрыв заболеваемости раком в запущенных стадиях
В России предстоящей осенью может произойти взрывной рост заболеваемости раком и увеличение числа пациентов в тяжёлом состоянии. Об этом рассказа заведующий отделением онкоколопроктологии в Московской городской онкологической больнице №62 Илья Черниковский, пишут Известия. По его словам, это может стать итогом перепрофилирования стационаров под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.
Специалист рассказал, что в северо-западном округе столицы два из трёх медучреждений, которые специализируются на лечении рака прямой кишки, были перепрофилированы под приём пациентов с COVID-19, отмечает RT. Медик уверен, что такие медучреждения не стоило трогать – необходимо было оставить их работу в прежнем режиме для того, чтобы больные получали качественную помощь.
Как отметил Илья Черниковский, осенью, когда многие вернутся с дач, и ожидается взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. Также, по его словам, вырастет нагрузка на специализированные медицинские учреждения.
Ранее НСН писала, что правительство России направит на раннюю диагностику онкозаболеваний 1,2 млрд рублей. Медики получат деньги в качестве стимулирующих выплат, если выявят рак в ходе диспансеризации и профилактических осмотров. Распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
В свою очередь, Роспотребнадзор выступил с рекомендациями по профилактике онкологических заболеваний. В ведомстве посоветовали россиянам сократить употребление красного мяса, есть больше фруктов и овощей, отказаться от курения и алкоголя и не забывать про физическую активность. Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными людям, чьи родственники имели онкологические заболевания, а также напомнили о важности обследований и вакцинации от онкогенных вирусов, отмечает телеканал 360.
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