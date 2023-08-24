Россельхознадзор введет усиленный контроль за импортом морепродуктов из Японии

В Россельхознадзоре ввели усиленный контроль за ввозимыми из Японии морепродуктами, сообщила пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, проверки коснутся морепродуктов и рыбы на наличие радиологического заражения.

«В случае выявления продукции с повышенным содержанием радионуклидов, поставки будут ограничены», - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время объем экспорта рыбной продукции в Россию из Японии небольшой, уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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