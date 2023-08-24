Россельхознадзор введет усиленный контроль за импортом морепродуктов из Японии
В Россельхознадзоре ввели усиленный контроль за ввозимыми из Японии морепродуктами, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, проверки коснутся морепродуктов и рыбы на наличие радиологического заражения.
«В случае выявления продукции с повышенным содержанием радионуклидов, поставки будут ограничены», - подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время объем экспорта рыбной продукции в Россию из Японии небольшой, уточнили в Россельхознадзоре.
Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru