Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем
Роспотребнадзор объявил об усилении санитарного контроля на границе с КНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на ответ ведомства партии «Новые люди», которая указала на рост респираторных заболеваний.
«Территориальным органам, имеющим транспортное сообщение с Китаем, поручено усилить санитарно-карантинный контроль на основании оценки эпидемиологического риска», - говорится в документе.
В Роспотребнадзоре добавили, что на границе с КНР, с целью недопущения завоза и распространения инфекций, используется автоматизированная информационная система «Периметр».
Ранее управление Роспотребнадзора по Якутии заявило об обнаружении в регионе гонконгского гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru