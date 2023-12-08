Роспотребнадзор заявил об усилении санитарного контроля на границе с Китаем

Агентство ссылается на ответ ведомства партии «Новые люди», которая указала на рост респираторных заболеваний.

«Территориальным органам, имеющим транспортное сообщение с Китаем, поручено усилить санитарно-карантинный контроль на основании оценки эпидемиологического риска», - говорится в документе.

В Роспотребнадзоре добавили, что на границе с КНР, с целью недопущения завоза и распространения инфекций, используется автоматизированная информационная система «Периметр».

Ранее управление Роспотребнадзора по Якутии заявило об обнаружении в регионе гонконгского гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».