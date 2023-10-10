Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в последние две недели снижается. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-ой неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%», — указали в ведомстве.
По данным федеральной службы, почти 99% установленных респираторных вирусов — негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1%.
Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что в стране продолжается прививочная кампания против гриппа, привито более 32,5 миллиона россиян.
Между тем врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что 2023 год будет тяжелым для россиян по числу заболевших ОРВИ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru