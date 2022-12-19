Роспотребнадзор: В России не планируют вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

Ранее врач Леонид Доронин рассказал, что необходимо избегать закрытых помещений, отказаться от развлекательных мероприятий и не петь, чтобы не заразиться гриппом или COVID-19 во время празднования Нового года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

