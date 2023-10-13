Роспотребнадзор: в Москве сейчас гриппа нет
Гриппа в Москве сейчас нет, а заболеваемость ОРВИ ниже порогов, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, сообщает РИА Новости.
По её словам, ситуация в столичном регионе абсолютно спокойная с эпидемиологической точки зрения.
«У нас есть риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы», — уточнила специалист.
Он также добавила, что сентябрьский подъем заболеваемости в Москве был связан исключительно с началом учебного года.
Ранее россиянам рекомендовали употреблять витамин С для защиты от ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru