Роспотребнадзор рассказал, как выжить в аномальную жару

В Роспотребнадзоре россиянам рассказали, как справиться с аномальной жарой. Как пишет РЕН ТВ, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Специалисты подчёркивают, что для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо ограничить время пребывание на улице. Особенно это касается детей и пожилых людей. Также необходимо снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, и носить одежду из легких и натуральных тканей. Также избежать теплового или солнечного удара помогут головные уборы и зонтики.

Помимо этого, жителей Центральной России и столичного региона в период аномальной жары попросили ограничить употребление жирной пищи и мяса.

Напомним, ранее стало известно, что в среду, 29 мая, в столичном регионе прогнозируется аномальная жара. Как пишет АГН Москва, в пресс-службе московского управления МЧС отметили, что днём в мегаполисе ртутные столбики термометров могут дотянуться до отметки +31 градус.

