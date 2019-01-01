Общество

Роспотребнадзор рассказал, как пережить аномальную жару

10 мая12:20

В федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали, как россиянам, как справиться с аномальной жарой. В ведомстве рассказали, что повышенная температура может отрицательно сказываться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых, а также детей.

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Именно поэтому специалисты посоветовали как можно меньше времени находиться на улице, а кроме этого снизить количество физических нагрузок. Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости постоянно проветривать помещение.

В ведомстве также посоветовали ограничить себя в потреблении пищи. Уточняется, что в жару лучше отказаться от мяса и заменить его на рыбу или морепродукты. Помимо этого, нужно употреблять как можно больше жидкости, например, зеленого чая, сока или обычной воды.

Ранее автор книг о здоровом образе жизни, телеведущий Геннадий Малахов рассказал НСН, как без риска для здоровья перенести жару.



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