Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

Роспотребнадзор выступил с предложением маркировать минеральную воду в России. Как пишет ТАСС, эта мера должна помочь в борьбе с производством и оборотом контрафактной продукции в стране.

Между тем, по данным МВД, в прошлом году в сфере производства и оборота минеральной воды в России было выявлено было тысячи преступлений, связанных с контрафактом. По фактам незаконного использования товарных знаков было возбуждено 1270 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено почти 500 человек.