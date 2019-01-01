Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
Роспотребнадзор выступил с предложением маркировать минеральную воду в России. Как пишет ТАСС, эта мера должна помочь в борьбе с производством и оборотом контрафактной продукции в стране.
Между тем, по данным МВД, в прошлом году в сфере производства и оборота минеральной воды в России было выявлено было тысячи преступлений, связанных с контрафактом. По фактам незаконного использования товарных знаков было возбуждено 1270 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено почти 500 человек.
Добавим, в России в настоящее время продолжаются добровольные эксперименты по маркировке некоторых товаров. Так, в текущем году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп. Среди них - духи, табак, обувь, шины и фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.
В частности, эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября. Провести его поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, ФНС и ФТС. Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий.
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.
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