Роспотребнадзор изъял 19 тонн вредного молока и молочных продуктов

В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор изъял из оборота более 1,5 тысяч партий некачественного молока и молочной продукции объёмом более 19 тонн. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.

В ходе проведенных проверок нарушители были оштрафованы на общую сумму более 30 млн рублей.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в 4% проб несоответствие требованиям по санитарно-химических показателей. В 3,5% образцов найдены бактерии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы, сообщает РИА ФАН.

Роспотребнадзор порекомендовал приобретать молоко и молочную продукцию только в установленных местах торговли.

Ранее Роспотребнадзов сообщил о росте количества вредных для здоровья овощей.

