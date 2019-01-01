Роспотребнадзор изъял 19 тонн вредного молока и молочных продуктов
В первом квартале 2019 года Роспотребнадзор изъял из оборота более 1,5 тысяч партий некачественного молока и молочной продукции объёмом более 19 тонн. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт ведомства.
В ходе проведенных проверок нарушители были оштрафованы на общую сумму более 30 млн рублей.
Специалисты Роспотребнадзора выявили в 4% проб несоответствие требованиям по санитарно-химических показателей. В 3,5% образцов найдены бактерии группы кишечной палочки и патогенные микроорганизмы, сообщает РИА ФАН.
Роспотребнадзор порекомендовал приобретать молоко и молочную продукцию только в установленных местах торговли.
Ранее Роспотребнадзов сообщил о росте количества вредных для здоровья овощей.
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