«Роскосмос»: Космический мусор МКС не грозит
В «Роскосмосе» и головном научном институте ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш заявили, что космический мусор не представляет угрозы для МКС, сообщает RT.
Ранее о том, что станция может пострадать в результате столкновения с космическим мусором, заявили специалисты NASA. Они насчитали на орбите 14 тысяч фрагментов космического мусора и 5 тысяч единиц списанной техники, отмечает РИА ФАН.
В ЦНИИмаш подчеркнули, что перепроверили эти данные и уведомили об этом западных партнеров.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил НСН, что компания SpaceX Илона Маска, очевидно, экономит на системах безопасности своих спутников, в результате чего на орбите возможно массовое столкновение космических аппаратов.
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