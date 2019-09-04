«Роскосмос»: Космический мусор МКС не грозит

Ранее о том, что станция может пострадать в результате столкновения с космическим мусором, заявили специалисты NASA. Они насчитали на орбите 14 тысяч фрагментов космического мусора и 5 тысяч единиц списанной техники, отмечает РИА ФАН.

В ЦНИИмаш подчеркнули, что перепроверили эти данные и уведомили об этом западных партнеров.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил НСН, что компания SpaceX Илона Маска, очевидно, экономит на системах безопасности своих спутников, в результате чего на орбите возможно массовое столкновение космических аппаратов.

