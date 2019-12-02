«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку

2 декабря 201908:58

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке. Результаты исследования были опубликованы на Лента.ру.

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Проверке подверглась продукция пяти российских брендов: «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», а также Billa. Уточняется, что оценка качества происходила более, чем по 70 параметрам.

Исследование показало, что образцы «Аладушкин», «С.Пудовъ» и Billa умеют слишком большой процент золы. Помимо этого, мука брендов «С.Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для характеристик высшего сорта. Вопросы вызвала и свежесть продукта марки Makfa. Мука всех этих брендов была внесена «Росконтролем» в список товаров с замечаниями.

Наилучшие показатели продемонстрировала продукция марки Мелькомбинат №3. К ней у экспертов не нашлось претензий.

По итогам проверки лишь к муке у экспертов не возникло никаких претензий, и она рекомендована к покупке.

Ранее НСН писала, что Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока.

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ФОТО: pixabay.com
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