«Росконтроль» назвал лучшую пшеничную муку
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» назвал производителей лучше пшеничной муки на российском рынке. Результаты исследования были опубликованы на Лента.ру.
Проверке подверглась продукция пяти российских брендов: «Аладушкин», Мелькомбинат №3, Makfa, «С.Пудовъ», а также Billa. Уточняется, что оценка качества происходила более, чем по 70 параметрам.
Исследование показало, что образцы «Аладушкин», «С.Пудовъ» и Billa умеют слишком большой процент золы. Помимо этого, мука брендов «С.Пудовъ» и Billa оказалась недостаточно белой для характеристик высшего сорта. Вопросы вызвала и свежесть продукта марки Makfa. Мука всех этих брендов была внесена «Росконтролем» в список товаров с замечаниями.
Наилучшие показатели продемонстрировала продукция марки Мелькомбинат №3. К ней у экспертов не нашлось претензий.
По итогам проверки лишь к муке у экспертов не возникло никаких претензий, и она рекомендована к покупке.
Ранее НСН писала, что Союз потребителей Росконтроль совместно с Санкт-Петербуржской общественной организацией потребителей «Общественный контроль» провел проверку сгущенного молока.
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