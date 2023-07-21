Роскомнадзор: в 4 раза возросло число утечек персональных данных в России
В России в четыре раза увеличилось число утечек баз персональных данных за первые шесть месяцев 2023 года, заявили в Роскомнадзоре, сообщает РИА Новости.
Всего за первую половину этого года зарегистрировано ведомством 76 случаев, за такой же период 2022 года – 19.
В Роскомнадзоре отметили, что увеличение числа взломов связано с гибридной войной, которая ведется против России.
«Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор призвал наказывать тех, кто использует слитые в сеть персональные данные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru