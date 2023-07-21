Роскомнадзор: в 4 раза возросло число утечек персональных данных в России

Всего за первую половину этого года зарегистрировано ведомством 76 случаев, за такой же период 2022 года – 19.

В Роскомнадзоре отметили, что увеличение числа взломов связано с гибридной войной, которая ведется против России.

«Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор призвал наказывать тех, кто использует слитые в сеть персональные данные, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

