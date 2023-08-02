Роскомнадзор проверит технику Apple
Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, протоколы передачи данных в основном являются иностранными разработками.
Накануне газета «Ведомости» сообщила, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» приобретает 24 устройства Apple для проверки на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций.
Ранее Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям запретить сотрудникам пользоваться смартфонами iPhone в рабочих целях, напоминает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru