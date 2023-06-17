Роскомнадзор: Около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году

Около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году, сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Роскомнадзор заявил о 177 утечках данных с начала года

По его словам, количество утечек персональных данных россиян превышает 70 прецедентов.

Замглавы ведомстве уточнил, что Роскомнадзор проводит проверки по каждому из них.

Накануне в России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов, пишет «Радиоточка НСН».

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