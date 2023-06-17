Роскомнадзор: Около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году
17 июня 202310:57
Около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году, сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, количество утечек персональных данных россиян превышает 70 прецедентов.
Замглавы ведомстве уточнил, что Роскомнадзор проводит проверки по каждому из них.
Накануне в России призвали лишать банки лицензий за утечку данных клиентов, пишет «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru