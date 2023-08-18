Роскомнадзор готов рассмотреть запрет публикации фото атак дронов

Как отметили в Роскомнадзоре, в случае поступления документ рассмотрят «в соответствии со сферой ведения».

«Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации», — указали в пресс-службе.

Ранее российские сенаторы разработали законопроект, который вводит запрет на распространение материалов о дислокации и передислокации военных, военной инфраструктуре, критически важных объектах. Кроме того, документ предлагает запретить распространять фото и видео работы военных подразделений, последствий обстрела или попадания снарядов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

