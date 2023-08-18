Роскомнадзор готов рассмотреть запрет публикации фото атак дронов

Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий распространение фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений помимо материалов, распространенных Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

Сенаторы разработали проект о запрете фото и видео с последствиями атак ВСУ

Как отметили в Роскомнадзоре, в случае поступления документ рассмотрят «в соответствии со сферой ведения».

«Принятие законопроектов в сфере информации и информационных технологий должно основываться на проработанных механизмах их реализации», — указали в пресс-службе.

Ранее российские сенаторы разработали законопроект, который вводит запрет на распространение материалов о дислокации и передислокации военных, военной инфраструктуре, критически важных объектах. Кроме того, документ предлагает запретить распространять фото и видео работы военных подразделений, последствий обстрела или попадания снарядов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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