Роскачество займется проверкой игрушечных Чебурашек

Как отметили в Роскачестве, спрос на такие игрушки вырос после выхода в прокат семейной комедии «Чебурашка».

«Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ», — указали в ведомстве.

Зачастую игрушки в виде известного мультгероя сделаны в Китае, потребители отмечают неприятный химический запах, исходящий от таких товаров, и опасаются использования некачественного материала в производстве.

Специалисты Роскачества проведут лабораторные испытания игрушек и проверят в том числе выделение вредных веществ, токсичность, раздражающее действие, микробиологические показатели, пишет RT. Итоги проверки станут известны во втором квартале года.

Ранее Роскачество сообщило об обнаружении фенола в игрушках «Хагги Вагги». В 89% проанализированных образцов товара зафиксировали превышение содержания опасного вещества. Как отметили в ведомстве, интернет-магазины начали снимать данные игрушки с продажи, отмечает телеканал «360».

