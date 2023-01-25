Роскачество займется проверкой игрушечных Чебурашек
Роскачество проверит мягконабивные детские игрушки в виде персонажа Чебурашки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в Роскачестве, спрос на такие игрушки вырос после выхода в прокат семейной комедии «Чебурашка».
«Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ», — указали в ведомстве.
Зачастую игрушки в виде известного мультгероя сделаны в Китае, потребители отмечают неприятный химический запах, исходящий от таких товаров, и опасаются использования некачественного материала в производстве.
Специалисты Роскачества проведут лабораторные испытания игрушек и проверят в том числе выделение вредных веществ, токсичность, раздражающее действие, микробиологические показатели, пишет RT. Итоги проверки станут известны во втором квартале года.
Ранее Роскачество сообщило об обнаружении фенола в игрушках «Хагги Вагги». В 89% проанализированных образцов товара зафиксировали превышение содержания опасного вещества. Как отметили в ведомстве, интернет-магазины начали снимать данные игрушки с продажи, отмечает телеканал «360».
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