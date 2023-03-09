Роскачество: Текстиль в господарках для младенцев не соответствует нормам

В каждом третьем исследованном товаре выявляется несоответствие информации, заявленной в маркировке продукции, отметила в эфире НСН Елена Саратцева. 

Текстиль в подарках для детей по программе «Подарок новорожденному» часто не соответствует нормам, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН.

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«Основной упор сегодня в этих товарах делается на продукцию отечественной текстильной легкой промышленности. Это одежда для новорожденных: ползунки, комбинезоны и постельные принадлежности. Более, чем в 30 категориях, предназначенных для детей и подростков Роскачество проводило испытания, всего 880 товаров мы исследовали. В каждом третьем исследованном товаре выявляется несоответствие информации, заявленной в маркировке продукции. Прежде всего, мы говорим о составе. Для детей первого года жизни критично наличие натуральных волокон и недопустимы искусственные синтетические полиэфирные волокна в составе продукции», - сказала Саратцева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что некоторые регионы закупают товары для новорожденных, которые вручаются родителям в рамках акции «Подарок новорожденному», за границей.

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ФОТО: НСН
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