Роскачество: Текстиль в господарках для младенцев не соответствует нормам

«Основной упор сегодня в этих товарах делается на продукцию отечественной текстильной легкой промышленности. Это одежда для новорожденных: ползунки, комбинезоны и постельные принадлежности. Более, чем в 30 категориях, предназначенных для детей и подростков Роскачество проводило испытания, всего 880 товаров мы исследовали. В каждом третьем исследованном товаре выявляется несоответствие информации, заявленной в маркировке продукции. Прежде всего, мы говорим о составе. Для детей первого года жизни критично наличие натуральных волокон и недопустимы искусственные синтетические полиэфирные волокна в составе продукции», - сказала Саратцева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что некоторые регионы закупают товары для новорожденных, которые вручаются родителям в рамках акции «Подарок новорожденному», за границей.

