Роскачество рассказало, как противостоять кибербуллингу

По мнению Роскачества в этом вопросе моможет соблюдение пяти рекомендаций, сообщает Ura.ru. уточняется, что для начала, необходимо научиться игнорировать нападки агрессоров. Помимо этого, стоит попробовать договориться с обидчиком, а в случае, если это не сработает, отправить жалобу на материал и забанить пользователя. Кроме того, направить свою жалобу также можно в полицию, суд или же Роскомнадзор. Также специалисты рассказали, что в случае взлома аккаунта, необходимо обязательно поменять пароль.

Ранее уполномоченные по правам ребёнка из российских регионов предложили правительству программу по преодолению агрессии в школах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в эфире НСН призвала плотнее работать с детьми, причём не только в школе.

