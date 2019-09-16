Росгвардейца в Бурятии накажут за видео о митингах

Стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии в Бурятии Виктор Хоржиров подвергнется дисциплинарному взысканию за запись видео с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, сообщает «Интерфакс». В своём обращении стрелок также призвал не признавать итоги выборов в республике.

Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, вопрос об увольнении Хоржирова не рассматривается, однако будет проведена проверка.

«Он будет, скорее всего, привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», — сообщил Грибакин.

Кроме того, по словам представителя ведомства, Хоржиров выступил с таким обращением, так как сам участвовал в выборах и проиграл их.