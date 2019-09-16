Росгвардейца в Бурятии накажут за видео о митингах
Стрелок отряда военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии в Бурятии Виктор Хоржиров подвергнется дисциплинарному взысканию за запись видео с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, сообщает «Интерфакс». В своём обращении стрелок также призвал не признавать итоги выборов в республике.
Как сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, вопрос об увольнении Хоржирова не рассматривается, однако будет проведена проверка.
«Он будет, скорее всего, привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», — сообщил Грибакин.
Кроме того, по словам представителя ведомства, Хоржиров выступил с таким обращением, так как сам участвовал в выборах и проиграл их.
Ранее в сети появилось видеообращение к коллегам, в котором Хоржиров просит не задерживать участников мирных акций, а также призывает не признавать итоги выборов. Напомним, в результате единого дня голосования в Улан-Удэ мэром был избран врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. Он набрал 52,52% голосов. Его противник, кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58%. С 9 сентября в Улан-Удэ проходят митинги с требованием пересмотра результатов голосования.
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