Росгосцирк даст порядка 200 представлений в новых регионах России

Порядка 200 представлений планирует дать Росгосцирк на новых территориях России, заявила министр культуры Ольга Любимова в эфире «России 24».

Минкульт опроверг сообщения о списках запрещенных писателей для библиотек

По её словам, жители новых регионов больше всего любят комедии, семейные спектакли и цирковые представления.

Ранее в Минкульте анонсировали законопроект о запрете показа пиратских копий фильмов. В ведомстве заявили, что тема активно обсуждается Минкультом и кинематографическими структурами.

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Фото: mos.ru
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