Росгосцирк даст порядка 200 представлений в новых регионах России
28 февраля 202314:56
Порядка 200 представлений планирует дать Росгосцирк на новых территориях России, заявила министр культуры Ольга Любимова в эфире «России 24».
По её словам, жители новых регионов больше всего любят комедии, семейные спектакли и цирковые представления.
Ранее в Минкульте анонсировали законопроект о запрете показа пиратских копий фильмов. В ведомстве заявили, что тема активно обсуждается Минкультом и кинематографическими структурами.
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28 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru